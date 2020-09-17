سان جيرمان يعلن إصابة نجمه بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة ظهيره الأيسر، الدولي الإسباني، خوان بيرنات، بقطع في الرباط الصليبي.

وقال النادي الباريسي، في بيان نشره على موقعه، إن بيرنات، أصيب خلال المباراة التي فاز بها الفريق على ميتز، أمس الأربعاء، بهدف دون رد، في الدوري الفرنسي، حيث خرج من الملعب بعد انتهاء التغييرات، ولم يستطع إكمال المباراة.

وأضاف: "الفحوص التي أجريت صباح اليوم على خوان بيرنات، أكدت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وسيغيب على إثرها عن الملاعب لفترة طويلة".

وبالنسبة لثيلو كيرير، وماركو فيراتي، وكيليان مبابي، الذين يعانون من إصابات مختلفة، فقد أكد الفريق الباريسي، أن كيرير سيعود للتدريبات الفردية غدا الجمعة، فيما استأنف فيراتي التدريبات الفردية هذا الصباح ومن المتوقع أن يكون ضمن المجموعة غدا الجمعة.

أما مبابي فيواصل عمله الفردي بطريقة عادية.

المصدر: وكالات