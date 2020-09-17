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الروسي حبيب يطرح سؤالا غريبا على إبراهيموفيتش

الرياضة

الروسي حبيب يطرح سؤالا غريبا على إبراهيموفيتش
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وجه الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة في الوزن الخفيف، رسالة "غريبة" لمهاجم نادي ميلان لكرة القدم، السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

ونشر حبيب عبر خاصية "ستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة يظهر فيها إبراهيموفيتش وهو يرفع قدمه على طريقة أبطال الكاراتيه لخطف كرة عالية من منافسيه، وعلق عليها البطل الروسي قائلا: "كيف هو دفاعك من تيك داون؟".

الروسي حبيب يطرح سؤالا غريبا على إبراهيموفيتش

و"تيك داون"، هي حركة رائجة ومشهورة في نزالات الفنون القتالية المختلطة، حيث يقوم المصارع بإسقاط منافسه وتثبيته على الأرض لإجباره على الاستسلام.

ويستعد حبيب (31 عاما)، لخوض نزال هام أمام الأمريكي جاستن غايتجي، في الـ24 من أكتوبر المقبل ضمن دورة "UFC 254".

ويحتفظ البطل الروسي، بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الحافلة.

 المصدر: matchtv.ru

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