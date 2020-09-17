شاهد.. ميسي يبدع أمام جيرونا بعد إنهاء أزمته مع برشلونة

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، ليقود برشلونة للفوز 3-1 على جيرونا، في مباراة ودية أقيمت أمس الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وافتتح البرازيلي، فيليبي كوتينيو، باب التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 21، ثم ضاعف ميسي تقدم فريقه بهدف رائع بتسديدة متقنة بيمناه من خارج المنطقة، ارتطمت بالقائم قبل أن تدخل الشباك في الدقيقة 45.

وقلص الإسباني صامويل سايس، الفارق، بتسجيل الهدف الوحيد لجيرونا في الدقيقة 46، قبل أن يعود ميسي ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، في الدقيقة

49.

HIGHLIGHTS

Barça 3, Girona 1 pic.twitter.com/d6DfIArxpW — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020

وهذه المباراة الاستعدادية هي الثانية لبرشلونة تحت إشراف مدربه الجديد الهولندي، رونالد كومان، بعد فوزه على ناستيك تاراغون من الدرجة الثالثة الإسبانية 3-1 السبت الماضي، حيث غاب ميسي عن التسجيل بعد خوضه 45 دقيقة.

وكان الدولي الأرجنتيني، ميسي، أحدث صدمة في عالم كرة القدم الشهر الفائت، بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني، قبل أن يعدل عن قراره مطلع سبتمبر الحالي.

المصدر: وكالات