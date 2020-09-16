خليفة كارتيرون: تلبية نداء الزمالك شرف كبير.. والنادي من يصنع الأسماء والتاريخ

عقد طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك المصري لكرة القدم، جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأعرب طارق يحيي الذي كلف بالإشراف على تدريبات الزمالك بعد استقالة الفرنسي باتريس كارتيرون أمس الثلاثاء، عن ثقته الكبيرة باللاعبين قبل المواجهات القادمة للزمالك ضمن الدوري الممتاز.

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وقال يحيي إن العمل في نادي الزمالك شرف كبير ولا يستطيع القول لناديه لا، مضيفا: "أنا أمام مثل هذه النوعية من التكليفات أنسى أي شيء، وأنظر فقط لمصلحة نادي الزمالك".

وتابع المدير الفني للفريق الأول أن نادي الزمالك هو من صنع اسم وتاريخ طارق يحيي، لذلك فهو تحت أمر النادي حتى لو قام بتدريب الفريق لساعة واحدة، مشددا على أنه لن يتأخر على كيان النادي أبدا.

كما أشار يحيى: "نحن أبناء النادي وجئنا من أجل مهمة محددة نتمنى أن نوفق في هذه الخطوة، أمامنا مباراة أمام منافس قوي ومتطور هو أسوان، لذلك تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة احترام المنافس في ظل ظهوره بشكل طيب خلال الفترة الأخيرة".

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واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا: نحترم أسوان وقمنا بدراسته جيدا، ولدينا هدف رئيسي وواضح وهو الفوز بأي مباراة سنخوضها في الفترة التي سنتواجد فيها مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان، يوم الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة الدولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

المصدر: "el-zamalek"