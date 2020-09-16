أول رد رسمي من فريق الرجاء المغربي بشأن انتقال بانون للأهلي المصري (فيديو)

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي لكرة القدم، سعيد وهبي، حقيقة توقيع مدافع فريقه، بدر بانون، لنادي الأهالي المصري.

وقال وهبي أمس الثلاثاء، خلال مداخلة له في برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "هل هناك صورة للاعب بقميص الأهلي؟.. هل هناك قرار رسمي للرجاء يعلن فيه انتقال بانون للأهلي.. الأجوبة لا".

حصريًا.. سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي يكشف حقيقة توقيع بدر بانون للنادي الأهلي #جمهور_التالتة#ONTIME_sportspic.twitter.com/CHtX2jhxn1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 15, 2020

وشدد المتحدث باسم نادي الرجاء، على أن فريقه مركز حاليا على مشواره في بطولة الدوري المغربي التي يتصدر ترتيبها العام، ومسابقة دوري أبطال إفريقيا التي بلغ دورها نصف النهائي.

وأكمل وهبي قائلا: "في نهاية الموسم سيكون لكل حديث مقام".

وكان أكثر من موقع وصحفي مغربي موثوق، أكدوا خلال الأيام الماضية، أن بانون اتفق بالفعل على الانضمام للأهلي متصدر الدوري المصري، بموجب عقد يمتد لأربعة أعوام، في أغلى صفقة انتقال لمدافع مغربي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المدافع الدولي المغربي، سينضم إلى الأهلي بعد نهاية منافسات دوري أبطال إفريقيا في شهر نوفمبر المقبل.

المصدر: RT