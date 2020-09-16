شاهد.. كواليس الاجتماع الأخير بين مرتضى منصور وكارتيرون

نشر نادي الزمالك فيديو للاجتماع الذي عقده رئيس الفريق مرتضى منصور أمس، مع المدرب باتريس كارتيرون، والذي اعتذر فيه الأخير عن مواصلة مهامه على رأس الإدارة الفنية للفريق الأبيض.

وعرض منصور على كارتيرون خلال اجتماعهما، التراجع عن الرحيل والاستمرار في نادي الزمالك لمدة شهر حتى انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف منصور خلال حديثه لكارتيرون: "جماهير الزمالك بالملايين، وكلهم يحبونك وحملوك على الأعناق من قبل وسامحوك في بعض المباريات.. الشرط الجزائي لن يجعلنا أغنياء"، في إشارة لتمسك كارتيرون بالرحيل من خلال فسخ عقده بدفع الشرط الجزائي المقدر بـ250 ألف دولار.

وتابع رئيس الزمالك: "أعرف أن قائد المركب يقفز منه عندما يغرق فقط، لكن الآن المركب يسير بصورة طبيعية رائعة، فلماذا الرحيل إذا؟".

وأردف: "سنقوم باستئذان النادي الذي تعاقدت معه ونطلب أن تظل مع الفريق حتى انتهاء دوري أبطال إفريقيا، وسنتنازل عن الشرط الجزائي، وسترحل بعدها محافظا على سمعتك كما هي".

وواصل منصور قائلا: "فزت بلقبين، وأمامك كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وطريقك كله مضيء، وهذا أفضل بكثير من الرحيل إلى أي بلد عربي من أجل الملايين".

وأكمل رئيس الزمالك: "سنكتب كل ما عرضته عليك من تنازل عن شرط جزائي واستمرار لشهر واحد فقط والحصول على موافقة ناديك الجديد، في عقد، ثم ننهي العلاقة بعد ذلك بكل ود واحترام".

ورد كارتيرون على رئيس الزمالك بأنه يطلب الحصول على مهلة للتفكير، ثم غادر الاجتماع قبل أن يعود مرة أخرى ليبلغه بقراره النهائي بالرحيل ودفع الشرط الجزائي.

وأكد المدرب الفرنسي، أنه حسم قراره قبل فترة، وأنه فضل إعلانه الآن لأن الزمالك أمامه شهر قبل بطولة دوري أبطال إفريقيا يستطيع خلاله ترتيب أموره والاستعداد بشكل جيد للبطولة.

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وفي نهاية كلمته، وجه كارتيرون الشكر لمرتضى منصور ومجلس إدارة النادي على ثقتهم فيه خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لم يقرر الرحيل بسبب الأمور المادية، وأضاف: "أعلم أن الجماهير ستكون لديها خيبة أمل من قراري، لكنني أشكرهم كثيرا على كل المساندة لي وللفريق خلال الفترة الماضية، لكن قراري في الفترة الحالية هو الرحيل بصورة نهائية، وأعتذر لهم عن ذلك".

المصدر: وكالات