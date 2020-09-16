تقارير: فريق إنجليزي يفاوض ريال مدريد للتعاقد مع بيل

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نادي توتنهام، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يفاوض ريال مدريد الإسباني لاستعارة لاعبه الويلزي غاريث بيل.

ولا يدخل بيل ضمن مخططات مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، ووجد نفسه خلال الموسم المنصرم أسير مقاعد البدلاء، أو حتى خارج التشكيلة نهائيا في بعض الأحيان.

وكان بيل (31 عاما)، انتقل إلى ريال مدريد من توتنهام بالتحديد عام 2013، ونجح في إحراز دوري أبطال أوروبا أربع مرات في صفوف الفريق الملكي، بالإضافة إلى لقب بطل الدوري الإسباني مرتين.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن توتنهام، دخل أيضا في مفاوضات مع ريال مدريد، للتعاقد مع ظهيره الأيسر سيرخيو ريغيون، الذي أعاره نادي العاصمة الإسبانية الموسم الماضي إلى إشبيلية وقدم مستويات رائعة.

ولم تكن بداية توتنهام مشجعة في مستهل مشواره في الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021، حيث سقط على أرضه أمام إيفرتون (0-1) يوم الأحد الماضي.

المصدر: وكالات