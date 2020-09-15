 
مباشر

شاهد.. المغربي حمد الله يحسم القمة السعودية الإيرانية

الرياضة

شاهد.. المغربي حمد الله يحسم القمة السعودية الإيرانية
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqt5

أسقط فريق النصر السعودي منافسه سباهان أصفهان الإيراني بهدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدين الفريق السعودي بالفضل في نتصاره لمهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (29 و48) من عمر المباراة التي جرت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري.

إقرأ المزيد
لا غالب ولا مغلوب في قمة قطرية إماراتية
لا غالب ولا مغلوب في قمة قطرية إماراتية "ملتهبة".. فيديو

وحقق النصر بذلك انتصاره الثاني على التوالي مقابل تعادل، وتصدر ترتيب المجموعةالرابعة، برصيد 7 نقاط، متجاوزا بفارق نقطتين فريق السد القطري الذي تعادل مع العين اللإماراتي (3-3) ، في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد سباهان أصفهان عند ثلاث نقاط، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب، بفارق نقطتين عن العين صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: "@theafccl" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا