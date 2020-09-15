شاهد.. المغربي حمد الله يحسم القمة السعودية الإيرانية

أسقط فريق النصر السعودي منافسه سباهان أصفهان الإيراني بهدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدين الفريق السعودي بالفضل في نتصاره لمهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (29 و48) من عمر المباراة التي جرت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري.

📽️ HIGHLIGHTS | 2️⃣ from Hamdallah, 3️⃣ for Al Nassr as they go top in Group D!



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وحقق النصر بذلك انتصاره الثاني على التوالي مقابل تعادل، وتصدر ترتيب المجموعةالرابعة، برصيد 7 نقاط، متجاوزا بفارق نقطتين فريق السد القطري الذي تعادل مع العين اللإماراتي (3-3) ، في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد سباهان أصفهان عند ثلاث نقاط، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب، بفارق نقطتين عن العين صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: "@theafccl"