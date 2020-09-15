قائمة بأغلى خواتم الخطوبة في عالم كرة القدم

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلا عن أحد المواقع المتخصصة قائمة بأغلى خواتم الخطوبة المقدمة من قبل لاعبي كرة القدم في العالم.

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بتقديمه خاتما مصنوعا من الألماس خلال خطبته لصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز في عام 2018، بقيمة 615 ألف جنيه إسترليني.

Ronaldo's engagement ring for fiancée Georgina is most expensive ever for a Wag 😱🤑🤑 https://t.co/mY9Y5CLDtr — The Sun (@TheSun) September 13, 2020

وفي ما يلي ترتيب العشرة الأوائل في قائمة أغلى خاتم يقدمه لاعب كرة قدم لخطيبته في العالم:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو لجورجينا رودريغيز - 615 ألف جنيه إسترليني.

2- الإنجليزي جوردان بيكفورد لميغان دافيسون - 500 ألف جنيه إسترليني.

3- الإنجليزي أشلي كول لشيريل - 275 ألف جنيه إسترليني.

4- الإنجليزي كايل والكر لآني كيلنر - 250 ألف جنيه إسترليني.

5- الإنجليزي واين روني لزوجته كولين - 250 ألف جنيه إسترليني.

6- الإنجليزي ريو فرديناند لكيت رايت - 250 ألف جنيه إسترليني.

7- الإنجليزي جون تييري لتوني تييري - 250 ألف جنيه إسترليني.

8- الإنجليزي بيتر كرواتش لآبي كلانسي - 200 ألف جنيه إسترليني.

10-9- الإنجليزي جاك ويلشير لأندرياني مايكل – 180 ألف جنيه إسترليني.

10-9- الإنجليزي هاري كين لكاتي جودلاند – 180 ألف جنيه إسترليني.

والملفت أن رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، هو اللاعب الوحيد ضمن القائمة ليس من إنجلترا.

المصدر: وكالات