لا غالب ولا مغلوب في قمة قطرية إماراتية "ملتهبة".. فيديو

تعادل نادي السد القطري مع العين الإماراتي (3-3) في لقاء مثير جمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحملت ثلاثية الفريق القطري توقيع كل من أكرم حسن عفيف، والإسباني سانتي كازورلا، والجزائري بغداد بونجاح، في الدقائق (35، و55، و60) على الترتيب.

بينما توالى على تسجيل ثلاثية الفريق الإماراتي كل من المهاجم التوغولي لابا كودجو فودوه، والكازاخي باويرزهان إسلام خان، والمدافع القطري بوعلام خوخي، في الدقائق (5، و38، و67 خطأ في مرماه) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت في استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

🎥 HIGHLIGHTS | Al Ain pick up their first point in the campaign as both teams share the spoils!



READ: https://t.co/bP2o0Suoe6pic.twitter.com/lMmUJFkBxA — #ACL2020 (@TheAFCCL) September 15, 2020

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ورفع السد رصيده إلى 5 نقطة، ويحتل مركز الصدارة في المجموعة الرابعة، مبتعدا بفارق نقطتين عن وصيفه النصر السعودي، قبل مباراته في وقت لاحق من اليوم أيضا، أمام سباهان أصفهان الإيراني، صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

بينما حصد العين أول نقطة له بعد هزيمتين متتاليتين، وبقي في المركز الرابع الأخير.

المصدر: "@theafccl"