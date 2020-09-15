كورونا ينال من مدرب المنتخبات العراقية لألعاب القوى

توفي اليوم الثلاثاء مدرب المنتخبات الوطنية العراقية لألعاب القوى محمد عبد الحسن، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال على حسابه في فيس بوك: "ننعى الاوساط الرياضية وعائلة مدرب المنتخبات الوطنية بألعاب القوى الدكتور محمد عبد الحسن الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء".

وأضاف، أن "الوفاة جاءت بعد تعرضه لنوبة قلبية نتيجة اصابته بفايروس كورونا، وندعو الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان".

المصدر: RT