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الإيراني رضائيان يحسم الموقعة الإماراتية القطرية (فيديو)

الرياضة

الإيراني رضائيان يحسم الموقعة الإماراتية القطرية (فيديو)
RT
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تغلب الدحيل القطري على الشارقة الإماراتي (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز هدفي الفريق القطري كل من المهاجم المعز علي عبد الله، والمدافع الإيراني رامين رضائيان، في الدقيقتين (41 و51) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البرازيلي إيغور كورونادو هدف الشارقة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 58 من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية.

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وحقق الدحيل بذلك انتصاره الثاني مقابل هزيمة، وتقدم إلى مركز الوصافة في ترتيب المجموعةالثالثة، متساويا بالنقاط مع المتصدر التعاون السعودي، الذي سيواجه، في وقت لاحق من اليوم أيضا، فريق بیرسبولیس الإيراني، صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

بينما تجمد رصيد الشارقة عند نقطة واحدة، وبقي في المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: "@theafccl" 

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