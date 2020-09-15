اللاعب الروسي المخضرم شيروكوف مهدد بالسجن لاعتدائه على حكم

أكد فاديم ليالين، محامي لاعب كرة القدم الروسي المعتزل، رومان شيروكوف، أن السلطات فتحت قضية جنائية ضد موكله على خلفية اعتدائه على أحد الحكام في مباراة ودية أقيمت الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "vesti"، أن اللاعب الدولي الروسي السابق، البالغ عمره 39 عاما، أصبح مهددا بالسجن، بعد فتح قضية ضده حول الإيذاء المتعمد للصحة، وذلك بعد اعتدائه في العاشر من الشهر الماضي، على الحكم نيكيتا دانتشينكوف، الذي قاد مباراة ودية شارك فيها شيروكوف.

وأبدى شيروكوف خلال تلك المباراة امتعاضه وعدم تقبله لقرار دانتشينكوف، الذي أشهر بطاقة حمراء في وجهه، حيث قام اللاعب الدولي الروسي السابق، بلكم الحكم ليسقطه أرضا، ثم وجه له بعض الركلات في أنحاء مختلفة من بطنه، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين لوقف الاعتداء.

Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.

Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

ولم "يتفاوض" شيروكوف مع دانتشينكوف لإنهاء خلافهما، ولكنه قدم اعتذاره للجميع واعترف بالذنب، وأبدى استعداده لتحمل العقوبة التي يستحقها.

أما دانتشينكوف، فقد تقدم بشكوى للشرطة التي فتحت تحقيقا في الواقعة.

يذكر أن شيروكوف، لعب خلال مسيرته الاحترافية للعديد من الأندية الروسية، وحقق لقب الدوري الروسي الممتاز مع فريقي زينيت وتسيسكا موسكو في ثلاث مناسبات.

على الصعيد الدولي، خاض 57 مباراة مع منتخب روسيا، سجل خلالها 13 هدفا، ووصل مع المنتخب لنصف نهائي كأس أوروبا عام 2008.

واعتزل شيروكوف كرة القدم الاحترافية عام 2016.

المصدر:" وكالات