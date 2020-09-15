رسميا.. "الكاف" يخطر الزمالك المصري بموعد مباراتيه أمام الرجاء المغربي

أعلن نادي الزمالك المصري، أمس الاثنين، تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، بمواعيد مباراتي الفريق ضد الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الزمالك في بيان نشره على موقعه: "ستقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 18 أكتوبر المقبل، على أن تقام مواجهة العودة في مصر في الـ24 من نفس الشهر".

وكان "الكاف"، قرر في وقت سابق تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة الثانية في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ستجمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

المصدر: موقع الزمالك