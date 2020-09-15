رسميا.. المغربي بدر هاري يعلن موعد نزاله المقبل

أعلن البطل المغربي في رياضة "الكيك بوكسينغ" بدر هاري، عودته إلى الحلبة والمنافسة على حزام الوزن الثقيل، بمواجهة المصنف ثانيا، الروماني بينيامين أجيغويي، الشهير بلقب "بيني".

ونشر هاري أمس الاثنين، صورة عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، كشف فيها أنه سيواجه "بيني" في السابع من شهر نوفمبر المقبل، ضمن أمسية "New GLORY 76 event" لرياضة "الكيك بوكسينغ".

من جهتها، أعلنت منظمة "غلوري" التي ستشرف على تنظيم النزال، أن مواجهة هاري و"بيني"، ستقام بدون حضور الجماهير، لكنها لم تحدد مكان إجراء النزال المرتقب.

وكان البطل المغربي البالغ من العمر 35 عاما، تعرض للهزيمة في نزاله الأخير الذي خاضه في شهر ديسمبر الماضي، أمام المصنف أولا في "الكيك بوكسينغ"، النجم الهولندي ريكو فيرهوفن.

المصدر: حساب هاري على إنستغرام