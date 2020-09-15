مدرب تشيلسي يكشف موقف نجمه الجديد من المشاركة في مباراة ليفربول

قال مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، إنه يأمل تعافي مهاجمه الجديد تيمو فيرنر من كدمة في الساق في الوقت المناسب، قبل مواجهة ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصيب فيرنر لاعب منتخب ألمانيا، الذي انضم من لايبزيغ قبل بداية الموسم الحالي، بعد عرقلة من مات رايان، حارس مرمى برايتون في المباراة التي فاز بها تشيلسي 3-1 أمس الاثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وفي تعليقه على إصابة فيرنر، قال لامبارد في مؤتمر صحفي عقده عقب مباراة برايتون: "أصيب بكدمة عندما حصل على ركلة الجزاء، ونأمل أن تكون مشكلة بسيطة".

وأضاف "كنت سعيدا بما قدمه تيمو. أعرف ما سيقدمه للفريق ورأينا ذلك في سرعته خلال ركلة الجزاء. سيمثل خطرا حقيقيا".

من جهته قال فيرنر، إنه كان يشعر بألم في بقية المباراة، لكن لا يساوره أي شك في قدرته على اللحاق بمواجهة ليفربول.

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وأضاف المهاجم الدولي الألماني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت ساقي تؤلمني كثيرا في بقية المباراة ولم أتمكن من القيام ببعض الحركات لأن العضلة كانت مصابة، لكن في النهاية أنا سعيد بالفوز".

وأكمل: "في مباريات مثل هذه (أمام ليفربول)، يكون المرء جاهزا دائما".

وتقام مواجهة تشيسلي وليفربول يوم الأحد المقبل، في قمة المرحلة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: وكالات