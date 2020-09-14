رونالدو بزي "غريب" على اليخت عند غروب الشمس: يا له من جمال! (صور)

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، خلال استجمامه على اليخت عند غروب الشمس.

ويظهر رونالدو في الصورة بمفرده بزي "غريب"، وعلق عليها قائلا: "كم هو جميل".

ونالت الصورة، بعد نحو أربع ساعات فقط من نشرها، إعجاب عدد كبير من متابعي النجم البرتغالي في مختلف أنحاء العالم، فقد حققت أكثر من 4 ملايين و800 ألف إعجاب.

ويبدو أن رونالد يعشق الغروب فقد نشر صورة أخرى قبل نحو شهر عبر حسابه أيضا.

يذكر أن رونالدو احتفل بتخطي الهدف رقم 100، مع منتخب بلاده، بتسجيله هدفين في مرمى نظيره السويدي، ضمن دوري أمم أورويا، وبات على بعد 8 أهداف فقط من معادلة رقم المهاجم الإيراني المعتزل على دائي، الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات.

المصدر: ronaldo/instagram