تشيلسي يبدأ رحلة "البريمير ليغ" بانتصار خارج أرضه

استهل فريق تشيلسي مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز خارج أرضه على مضيفه برايتون (3-1) مساء الاثنين، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى "للبريمير ليغ".

ووقع على ثلاثية الفريق اللندني "الأرستقراطيين" كل من، الإيطالي جورجينيو، وريس جيمس، (56) والفرنسي كيرت زوما في الدقائق (23 من ركلة جزاء، و56، 66) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

وحصد تشيلسي نقاط المباراة الثلاث، بعد هذا الانتصار في بداية رحلته بالدوري، على غرار كل الفائزين، أرسنال، وليستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون، وليفربول، وكريستال بالاس، وإيفرتون.

المصدر: RT