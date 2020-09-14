الاتحاد السكندري يؤجل تتويج الأهلي باللقب (فيديو)

تعادل نادي الأهلي أمام مضيفه الاتحاد السكندري من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة 27 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واحتسب حكم الساحة إبراهيم نور الدين ضربة جزاء للاتحاد السكندري بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو عقب كرة مشتركة بين أحمد فتحي مدافع الأهلي ومحمود رزق مدافع الاتحاد، وأشهر الإنذار الثاني لفتحي في الدقيقة 60 ليطرده من أرض استاد برج العرب بالإسكندرية.

ونجح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في التصدي لضربة الجزاء التي سددها أحمد رفعت نجم الاتحاد السكندري.

واكتفى الأهلي بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، ليرفع رصيده إلى 72 نقطة متربعا على عرش الصدارة، ولكنه أخفق في حسم اللقب لصالحه اليوم.

بينما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 37 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات