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الهلال السعودي يبدأ رحلة الدوحة بفوز قاتل (فيديو)

الرياضة

الهلال السعودي يبدأ رحلة الدوحة بفوز قاتل (فيديو)
@theafccl
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تغلب نادي الهلال السعودي على باختاكور الأوزبكي (2-1) في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وافتتح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو التسجيل للفريق السعودي، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع لزمن الشوط الأول.

وأدرك المهاجم السويسري إرين ديرديوك التعادل للفريق الأوزبكي، في الدقيقة 70. واقتنص السعودي هتان سلطان باهبري هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل في الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء، الذي أقيم على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

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وحقق الهلال بذلك انتصاره الثالث على التوالي، وعزز صدارته لقائمة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، مبتعدا بفارق بثلاث نقاط عن باختاكور، الذي تراجع إلى مركز الوصافة.

 بينما يشغل نادي شباب الأهلي الإماراتي، المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، حصدها إثر فوزه على فريق شاهر خودرو الإيراني بهدف وحيد، في وقت سابق من اليوم الاثنين أيضا.

المصدر: "@theafccl" 

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