بتسديدة أمامية مزدوجة "على الطاير".. هدف نادر في ملاعب الكرة

أحرز مهاجم نادي ستاد بريست، إرفين كاردونا، أفضل أهداف المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه ديغون، أمس الأحد.

وتلقى كاردونا، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقفز عاليا ويسددها بعد حركة أمامية مزدوجة، استقرت على إثرها الكرة في الشباك، على الرغم من وجود كاردونا في مكان صعب أمام مرمى الخصم.

Just give the Puskás Award to Brest's Irvin Cardona. 🔥

📽 @btsportfootballpic.twitter.com/9Bgmpehnvh — Barry Anderson (@BarryAnderson_) September 14, 2020

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الهدف، بالأهداف الخيالية التي كانت تسجل في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "الكابتن ماجد".

واقتنص ستاد بريست فوزا ثمينا من ملعب مضيفه ديغون، بهدفين دون رد، ليحصد بذلك أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، بعد هزيمتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين.

المصدر: RT