نيمار يفاجئ الجميع بعد طرده من كلاسيكو فرنسا (فيديو)

فاجأ البرازيلي نيمار، الجميع بنشره تغريدة مثيرة، بعد طرده من المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان ومارسيليا، أمس الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أسفي الوحيد أنني لم أوجه اللكمة لهذا الأحمق في وجهه"، في إشارة إلى ألفارو غونزاليس، مدافع مارسيليا.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

ونال النجم البرازيلي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة (90+9)، بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو، التي أثبتت اعتداء نيمار على غونزاليس بضربه على رأسه.

لقطة طرد نيمار كاملة 😅 pic.twitter.com/BnJ5fJuUr6 — اهداف GOALS (@GOALS29070515) September 13, 2020

وزعم اللاعب البرازيلي، أن غونزاليس وجه إليه عبارات عنصرية ووصفه بـ"القرد القذر" و"الأسود الملعون"، وفقا لما نقلته قناة "تيليفوت" الفرنسية.

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إلا أن البرتغالي أندريه فيلاش بواش، المدير الفني لمارسيليا، نفى كل مزاعم نيمار.

وانتهت المباراة التي شهدت أيضا طرد لايفين كورزاوا، ولياندرو باريديس من باريس سان جيرمان، وجوردان أمافي، وداريو بينيديتو من مارسليا، بفوز الأخير بهدف نظيف، حمل توقيع فلوران توفين، في الدقيقة 31.

المصدر: وكالات