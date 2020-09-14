في سابقة من نوعها.. سعودية تترشح لرئاسة فريق رياضي وتقدم وعودها للجماهير (فيديو)

في سابقة من نوعها في السعودية، قدمت مواطنة من منطقة الجوف (شمال غرب البلاد)، ملف ترشحها لرئاسة ناد رياضي في المنطقة.

وتنتظر السيدة عواطف السهو، موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية لنادي "القلعة" بفارغ الصبر، متمنية أن تكون أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب.

وأكدت السهو، التي باتت أول سيدة تتقدم إلى كرسي رئاسة ناد رياضي، في تصريحات تلفزيونية، أن المرأة السعودية قيادية وقادرة، وقالت: "سأثبت هذا الشيء عند استلامي منصب رئاسة نادي القلعة".

#الدوري_مع_وليد | عواطف السهو - المرشحة لرئاسة نادي القلعة: متابعة لكرة القدم وأشجع نادي القلعة.. وأنا مع اللعب الحلو والزين وزوجي كذلك.#SBCpic.twitter.com/N66sSHpGGt — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 10, 2020

وأوضحت: "الفكرة كانت قديمة، وتجددت لدي الرغبة في الترشح، وواجهتني صعوبات كثيرة في المجتمع، منها من الرسائل، ومنها من المغردين، وهذا طبيعي في كل شيء، وكل إنسان سيواجه صعوبات في أي خطوة يخطوها".

وأضافت: "بعد انتهاء فترة تكليف زوجي أحمد السهو (رئيس نادي القلعة السابق)، ناقشت معه الموضوع، وكشفت عن رغبتي في ترؤس ناد رياضي، فكان من المشجعين والداعمين لي، وقال لي: "بمجرد انتهاء فترة التكليف، تقدمي للترشح. وبالفعل ترشحت، وإن شاء الله ننتظر النتائج، وأعد بإذن الله جماهير النادي بتغيير جذري بالنادي في حال ترشيحي".

المصدر: وكالات