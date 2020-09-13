كلاسيكو البطاقات الحمراء.. باريس سان جيرمان يتعرض للخسارة الثانية خلال أربعة أيام (فيديو)

تعرض باريس سان جيرمان لخسارة مريرة على أرضه أمام أولمبيك مارسيليا بهدف دون مقابل، في كلاسيكو الدوري الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة اليوم الأحد.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة مهاجم الضيوف فلوران توفان في الدقيقة الـ31 من عمر اللقاء.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة 5 حالات طرد بعد توتر الأجواء داخل المستطيل الأخضر، كان نصيب سان جيرمان ثلاثة لكل من البرازيلي نيمار والأرجنتيني لياندرو باريديس ولايفين كورزاوا، وبطاقتين حمراوين لمارسيليا لكل من الأرجنتيني داريو بينيديتو وجوردان أمافي.

It was pretty obvious all game a red card was coming, finally got 5 in one go in the 97th minute with this “fight” breaking out. Kurzawa with a kick, Neymar punching Gonzalez in back of head. 14 yellow cards and 5 red cards in the game, could’ve been more too! #Ligue1#PSGOMpic.twitter.com/Iv003OeZD0 — Matt White (@Matt_CAFC) September 13, 2020

🤯 Just the FIVE red cards in the 97th minute in #PSGOM!



📕 Kurzawa

📕 Paredes

📕 Neymar

📕 Amavi

📕 Benedetto



🤬 A quiet night in Le Classique! pic.twitter.com/7CE08wi2ov — SPORF (@Sporf) September 13, 2020

وبهذا الفوز، رفع مارسيليا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، فيما يقبع باريس سان جيرمان بطل الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة في ذيل الترتيب بدون نقاط.

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وهذه الخسارة هي الثانية للفريق الباريسي، حيث تعرض الخميس الماضي لخسارة مفاجئة أمام الوافد الجديد لدوري الأضواء فريق لانس بهدف دون رد.

المصدر: RT