رسميا.. لاعب ميلان السابق يوقع للفيصلي السعودي (فيديو وصور)

أعلن نادي الفيصلي السعودي اليوم الأحد، إتمامه ثلاث صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه في الموسم الكروي الجديد.

واللاعبون الثلاثة هم الألماني ألكسندر ميركل ولاعب الرأس الأخضر جوليو تافاريس وحسين قاسم.

ادارة النادي تنهي إجراءات التوقيع مع اللاعب " الكسندر ميركل " و اللاعب " جوليو تافاريس " بعد ان تجاوزا الفحوصات الطبية لدى شريكنا @Physiotriohttps://t.co/WA5H2YwK2mpic.twitter.com/WDBs3KaQPF — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) September 13, 2020

ولعب ميركل البالغ 28 عاما لعدة أندية أوروبية، على رأسها ميلان الإيطالي وواتفورد الإنجليزي، وأخيرا هيراكليس الهولندي، فيما لعب تافاريس البالغ 31 عاما في المواسم الثمانية الماضية مع نادي ديجون الفرنسي.

🎥 |برومو توقيع اللاعب " الكسندر ميركل " واللاعب " جوليو تافاريس " #فيديو_الفيصليpic.twitter.com/62nkHCNMEP — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) September 13, 2020

كما أعلن الفيصلي عن ضم لاعب الاتفاق السابق حسين قاسم البالغ 23 عاما بعقد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وقعت إدارة النادي ممثلة بالرئيس التنفيذي الاستاذ مساعد المويس عقداً احترافياً يمتد لثلاث سنوات مع اللاعب حسين قاسم 23 عام في صفقة انتقال حر ، من جانب آخر قدمت إدارة النادي شكرها لوكيل اللاعب الاستاذ حسن العتيبي على الاحترافية العالية في انهاء المفاوضات #الفيصليpic.twitter.com/U4np0J46Sl — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) September 13, 2020

المصدر: الموقع الرسمي لنادي الفيصلي السعودي