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توتنهام يسقط على أرضه أمام إيفرتون للمرة الأولى منذ عام 2008 (فيديو)

الرياضة

توتنهام يسقط على أرضه أمام إيفرتون للمرة الأولى منذ عام 2008 (فيديو)
Gettyimages.ru
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خسر توتنهام هوتسبير أمام ضيفه إيفرتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين برأسية متقنة في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء.

وكسرت كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي هيمنة توتنهام على إيفرتون والتي استمرت 4305 يوما، فلم ينجح إيفرتون منذ عام 2008 في الانتصار على توتنهام على ملعب الأخير.

ويتعود آخر مرة نجح إيفرتون في الانتصار على توتنهام على ملعب الأخير إلى الـ30 من نوفمبر عام 2008 ووقتها جاءت بنفس النتيجة 1-0.

وبشكل عام، حقق إيفرتون انتصاره الأول على توتنهام منذ عام 2012.

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في المقابل خسر مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو لأول مرة في مسيرته التدريبية، مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد، حيث فاز سابقا في 11 مباراة وتعادل في 7 مناسبات.

المصدر: وكالات

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