هاميلتون يحقق فوزه الـ90 في الفورمولا واحد ويقترب من معادلة رقم شوماخر التاريخي

أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المركز الأول في جائزة توسكانا الإيطالية المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد سباق مليء بالحوادث التي أدت إلى توقفه مرتين.

Lap 7 restart at Mugello = carnage 😮 💥



Four drivers = OUT



And all four walked away unscathed, thankfully 🙏#TuscanGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/d8crtpUa9H — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

وتقدم هاميلتون على زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا، فيما جاء في المركز الثالث التايلاندي ألكسندر ألبون سائق ريد بول، الذي صعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته، مستفيدا من الانسحابات الكثيرة وأبرزها لزميله الهولندي ماكس فيرشتابن والفرنسي بيير غاسلي سائق ألفا تاوري الذي فاز بسباق الأحد الماضي في مونزا.

وبنيله أيضا نقطة أسرع لفة في السباق الذي يدخل روزنامة الفورمولا واحد للمرة الأولى بهدف محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم تأخر انطلاقه وألغيت العديد من مراحله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اقترب هاميلتون خطوة إضافية من لقبه العالمي السابع بعدما ابتعد في صدارة الترتيب العام بفارق 55 نقطة عن زميله بوتاس.

ورفع هاميلتون رصيده من الانتصارات إلى 90 في مسيرته وأصبح على بعد انتصار واحد من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المسجل بإسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

A 90th F1 win for @LewisHamilton - moving him one behind the all-time record of the great Michael Schumacher 🏆#TuscanGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/mMccVvhhaZ — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

وعلى الرغم من السماح بعودة الجمهور إلى الحلبات بعدد حدد بثلاثة آلاف كحد أقصى، والانسحابات الكثيرة التي طالت ثمانية سائقين، لم يتمكن فريق فيراري من الاحتفال بالشكل المناسب بسباقه الألف في البطولة، إذ أنهى شارل لوكلير من موناكو والألماني سيباستيان فيتل السباق في المركزين الثامن والعاشر تواليا.

المصدر: أ ف ب