ريال بيتيس يسجل هدفا في الوقت القاتل ويتغلب على ألافيس في عقر داره (فيديو)
تغلب ريال بيتيس على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد سجله في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين ريال بيتيس بالفضل في الفوز للاعبه كريستيان تيلو البالغ 29 عاما، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليخطف النادي الأندلسي أول ثلاث نقاط تحت قيادة المدرب الجديد التشيلي مانويل بيليغريني.
HIGHLIGHTS | @ctello91 fired @RealBetis_en to three points in the dying moments at Mendizorroza! 🙌💚🙌— LaLiga English (@LaLigaEN) September 13, 2020
📺 #AlavesRealBetispic.twitter.com/UVcxHc6uZs
وذكر الموقع الرسمي للدوري الإسباني أن بيليغريني البالغ 66 عاما حقق الفوز في أول مباراة مع جميع الفرق التي دربها وهي ريال بيتيس وملقا وريال مدريد وفياريال.
✅ Villarreal— LaLiga English (@LaLigaEN) September 13, 2020
✅ Real Madrid
✅ Malaga
✅ Real Betis
🇨🇱💚📋 @Ing_Pellegrini has won on his debut (all competitions) for EVERY #LaLigaSantander team that he’s managed! #AlavesRealBetispic.twitter.com/P9epSYLsVL
المصدر: RT