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ريال بيتيس يسجل هدفا في الوقت القاتل ويتغلب على ألافيس في عقر داره (فيديو)

الرياضة

ريال بيتيس يسجل هدفا في الوقت القاتل ويتغلب على ألافيس في عقر داره (فيديو)
Gettyimages.ru
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تغلب ريال بيتيس على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد سجله في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ريال بيتيس بالفضل في الفوز للاعبه كريستيان تيلو البالغ 29 عاما، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليخطف النادي الأندلسي أول ثلاث نقاط تحت قيادة المدرب الجديد التشيلي مانويل بيليغريني.

وذكر الموقع الرسمي للدوري الإسباني أن بيليغريني البالغ 66 عاما حقق الفوز في أول مباراة مع جميع الفرق التي دربها وهي ريال بيتيس وملقا وريال مدريد وفياريال.

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المصدر: RT

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