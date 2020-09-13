رونالدو يضغط على إدارة يوفنتوس من أجل نجم ريال مدريد

كشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الأحد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، ضغط على مسؤولي يوفنتوس، للتعاقد مع ظهير ريال مدريد مارسيلو هذا الصيف.

ويبدو أن نجم فريق "السيدة العجوز" كان سعيدا جدا خلال فترة وجوده في العاصمة الإسبانية، ولديه ذكريات رائعة وعلاقة صداقة قوية مع اللاعب البرازيلي.

ونقلت الشبكة عن مصادر مقربة من النادي، أن رونالدو يرغب باللعب من جديد إلى جوار صديقه وسيبذل مدربه أندريا بيرلو كل ما في وسعه لتحقيق رغبة مهاجمه النجم.

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ولا ينوي ريال مدريد إبرام أي صفقات هذا الصيف، وسيعتمد فقط على جمع الأموال من بيع اللاعبين، مع إعادة بعض المعارين.



ويمكن لمارسيلو الرحيل هذا الصيف، خاصة بعدما أصبح خيارا ثانيا في مركز الظهير الأيسر، للفرنسي فيرلاند ميندي.

المصدر: defensacentral