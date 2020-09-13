ليبرون جيمس يسجل 29 نقطة ويقود ليكرز لنهائي القسم الغربي من الـNBA (فيديو وصور)
تألق ليبرون جيمس وسجل 29 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليقود لوس أنغليس ليكرز لفوز ساحق على هيوستون روكيتس 119-96 ويبلغ نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA".
🏀 GAME 5 FINAL SCORE 🏀— NBA (@NBA) September 13, 2020
LeBron James goes for 29 PTS, 11 REB, 7 AST as the @Lakers win and ADVANCE to the WESTERN CONFERENCE FINALS! #NBAPlayoffs
Kyle Kuzma: 17 PTS, 3 3PM
Markieff Morris: 16 PTS, 4-4 3PM
Danny Green: 14 PTS, 4 3PM
Anthony Davis: 13 PTS, 11 REB pic.twitter.com/fVZggBly1T
وأضاف كايل كوزما 17 نقطة لليكرز، كما سجل ماركيف موريس 16 نقطة وداني جرين 14 نقطة فيما ساهم العملاق أنطوني ديفيز بتسجيل 13 نقطة والاستحواذ على 11 كرة مرتدة رغم أنه فقد الكرة ست مرات بسهولة.
👀 LeBron ATTACK from the #OculusFrontRowView! pic.twitter.com/cV40E2Pqlz— NBA (@NBA) September 13, 2020
وأنهى جيمس هاردين نجم روكيتس المباراة بتسجيل 30 نقطة، بينما اكتفى زميله راسل وستبروك بإحراز عشر نقاط بعدما سجل أربع رميات فقط من 13 محاولة.
LBJ behind-the-back and SLAM!— NBA (@NBA) September 13, 2020
13-2 LAL start in Game 5 on ESPN.@Lakers x #NBAPlayoffspic.twitter.com/7SwUto7gwS
وهذه أول مرة يتأهل فيها ليكرز إلى نهائي القسم الغربي منذ عشر سنوات. وسيلعب ليكرز في نهائي الغرب مع لوس أنغليس كليبرز أو دينفر ناغيتس. ويتفوق كليبرز 3-2 قبل خوض المباراة السادسة اليوم الأحد.
The @Lakers advance... One spot left to fill in the Conference Finals! #NBAPlayoffspic.twitter.com/VrgX4QAUv3— NBA (@NBA) September 13, 2020
ورغم الخسارة المفاجئة في أول مباراة، حقق ليكرز أربعة انتصارات متتالية ليتفوق 4-1 ويفوز بسلسلة قبل نهائي القسم الغربي والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وسجل ليكرز 19 من 37 رمية ثلاثية مقابل 13 من 49 لروكيتس.
المصدر: رويترز