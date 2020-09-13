بعد فشل الانتقال إلى قبرص.. عمرو وردة في مفاوضات جديدة باليونان

لم تفلح مفاوضات عمرو وردة جناح منتخب مصر ولاعب باوك سالونيك اليوناني، مع أومونيا المنافس في بطولة الدوري القبرصي للانتقال إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وجدد نادي باوك عقد وردة حتى يونيو 2021، ووفقا لصحيفة "مترو سبورت" اليونانية، كانت هناك مفاوضات متقدمة بين وردة وأومونيا على مدار الأيام الماضية لكنها لم تنجح وحاليا دخل اللاعب في محادثات مع نادي أوفي كريت اليوناني.

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يذكر أن وردة يعد خارج حسابات المدير الفني الحالي لنادي باوك سالونيك، آبل فيريرا، الذي فضل عدم الاعتماد عليه في الموسم الماضي وانتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف آيل لاريسا.

المصدر: "وكالات"