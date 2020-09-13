فيديو.. رد ناري على أنباء إصابة لاعبي الهلال بكورونا بسبب احتفاله بلقب الدوري السعودي

رد سعود كريري مدير الكرة بنادي الهلال على أنباء ترددت حول إصابته وإصابة لاعبي "الزعيم" بفيروس كورونا نتيجة احتفالاتهم بلقب الدوري السعودي لكرة القدم فور انتهاء مباراة الشباب.

وأثبتت الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق إصابة خمسة، وهم: سلمان الفرج وحمد العبدان ومحمد البريك وصالح الشهري ومحمد الواكد بالإضافة لمدير الفريق سعود كريري بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحتين لهما الأولى في الرياض، والأخرى في الدوحة السبت.

وأكد كريري خلال مقطع فيديو قصير له عبر تطبيق "سناب شات": "انتشرت أنباء أن الإصابة بفيروس كورونا جاءت بسبب حفل اللاعبين الخاص بالدوري، لكن كل ما تم ذكره غير صحيح بالمرة".

🎥 سعود كريري رداً على من يقول أن احتفالات اللاعبين هي السبب بنقل عدوى كورونا. pic.twitter.com/u2eVKvMR7n — اخبار الهلال (@hilalstuff) September 12, 2020

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وأوضح "كريري" أن الاحتفالات كانت يوم 7 سبتمبر، بينما نتيجة المسحة الطبية لجميع اللاعبين اتضح أنها سلبية يوم 8، حيث لعب "الزعيم" مباراته الأخيرة أمام الشباب ببطولة الدوري السعودي للمحترفين بعدها بيوم.

ومن المقرر أن يخضع الخماسي المصاب بفيروس كورونا للعزل الصحي والبروتوكولات الطبيبة المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكانت بعثة الهلال، قد غادرت الرياض، الجمعة، متجهة إلى قطر التي ستستضيف المباريات المتبقية بدور المجموعات لدوري الأبطال 2020 في منطقة غرب آسيا.

ويخوض الهلال مباراة هامة ضد باختاكور الأوزبكي وذلك الاثنين 14 سبتمبر ضمن منافسات مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحتل الهلال المركز الثاني بالمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط بالتساوي مع باختاكور الأوزبكي.

المصدر: twitter\hilalstuff