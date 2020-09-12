اليابانية أوساكا تتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو وصور)

توجت اليابانية نعومي أوساكا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب إحدى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها في النهائي على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسرت أوساكا في المجموعة الأولى 1-6، قبل أن تنتفض وتحسم المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحتها بواقع 6-3 و6-3، لتفوز في المباراة التي استمرت لساعة واحدة و53 دقيقة.

A CHAMPIONSHIP COMEBACK



From a set down, @naomiosaka wins her 2nd career #USOpen title! pic.twitter.com/klOKPGlElO — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020

وهذا اللقب هو السادس للنجمة اليابانية البالغة 22 عاما في مسيرتها الاحترافية والثاني في أمريكا المفتوحة بعد لقبها الأول عام 2018 الذي حققته على حساب صاحبة الأرض سيرينا وليامز، والثالث في بطولات الغراند سلام، حيث توجت العام الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة على حساب التشيكية بيترا كفيتوفا.

Two great champions. pic.twitter.com/yne1ieawg9 — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020

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في المقابل، خسرت أزارينكا البالغة 31 عاما والحاصلة على لقبي غراند سلام (أستراليا المفتوحة عامي 2012 و2013) في نهائي أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة بعد عامي 2012 و2013.

المصدر: RT