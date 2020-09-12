أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدربه سيميوني بفيروس كورونا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني البالغ 50 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان النادي المدريدي: "خضع الفريق الأول والطاقم التدريبي والموظفون المساعدون لاختبارات جديدة أمس الجمعة، وتم اكتشاف إصابة المدير الفني دييغو سيميوني بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "لحسن الحظ، لم يظهر على سيميوني أي أعراض، وهو معزول الآن في منزله لقضاء فترة الحجر الصحي".

Nuestro entrenador, Diego Pablo Simeone, ha dado positivo por Covid en las últimas pruebas realizadas ayer; se encuentra asintomático cumpliendo la correspondiente cuarentena en su domicilio.



➡️ https://t.co/5iMw4v0KGE — Atlético de Madrid (@Atleti) September 12, 2020

Atletico Madrid boss Diego Simeone has tested positive for coronavirus, the Spanish club have announced. — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 12, 2020

وغاب سيميوني عن تدريبات أتلتيكو مدريد اليوم، وتولى مساعدوه زمام الأمور.

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المصدر: وكالات