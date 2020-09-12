الدوري الإسباني.. غرناطة يبدأ الموسم الكروي بثنائية في شباك أتلتيك بيلباو (فيديو)

تغلب غرناطة على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية أصحاب الأرض الفنزويلي يانغيل هيريرا ولويس ميلا في الدقيقتين 49 و53 على الترتيب.

❤️➕3⃣ @GranadaCdeF start the season where they left off with emphatic win at Los Carmenes!#GranadaAthletic 2-0 pic.twitter.com/DGnNE9MAPS — LaLiga English (@LaLigaEN) September 12, 2020

وكان من المفترض أن تقام المباراة في افتتاح الموسم، أمس الجمعة، لكنها تأجلت إلى اليوم قبل أقل من 48 ساعة من انطلاقها بعدما قرر الاتحاد الإسباني عدم إقامة مباريات أيام الجمعة والاثنين.

وتعادل إيبار سلبيا مع ضيفه سيلتا فيغو في انطلاق الموسم في وقت مبكر من اليوم، فيما يحل أوساسونا ضيفا على قادش الوافد الجديد إلى دوري الأضواء في وقت لاحق.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات