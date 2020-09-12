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الدوري الإسباني.. غرناطة يبدأ الموسم الكروي بثنائية في شباك أتلتيك بيلباو (فيديو)

الرياضة

الدوري الإسباني.. غرناطة يبدأ الموسم الكروي بثنائية في شباك أتلتيك بيلباو (فيديو)
AFP JORGE GUERRERO
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تغلب غرناطة على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية أصحاب الأرض الفنزويلي يانغيل هيريرا ولويس ميلا في الدقيقتين 49 و53 على الترتيب.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في افتتاح الموسم، أمس الجمعة، لكنها تأجلت إلى اليوم قبل أقل من 48 ساعة من انطلاقها بعدما قرر الاتحاد الإسباني عدم إقامة مباريات أيام الجمعة والاثنين.

وتعادل إيبار سلبيا مع ضيفه سيلتا فيغو في انطلاق الموسم في وقت مبكر من اليوم، فيما يحل أوساسونا ضيفا على قادش الوافد الجديد إلى دوري الأضواء في وقت لاحق.

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المصدر: وكالات

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