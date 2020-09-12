تقرير: الروسي تشيريشيف خارج حسابات فالنسيا للموسم الجديد

كشف موقع "كادينا سير" الإسباني اليوم السبت، أن نادي فالنسيا الإسباني أخبر لاعبه الروسي دينيس تشيريشيف بأنه خارج حسابات مدرب "الخفافيش" خافيير غراسيا في الموسم الجديد.

وحسب الموقع الإسباني، فإن إدارة فالنسيا أخبرت وكيل أعمال اللاعب الروسي البالغ 29 عاما بالبحث عن فريق آخر للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

СМИ: "Валенсия" попросила агента Черышева найти футболисту новый клубhttps://t.co/JQhxc5LAePpic.twitter.com/WYU4fTA4N7 — РИА Новости Спорт (@rsportru) September 12, 2020

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وذكرت العديد من التقارير في أغسطس الماضي أن العديد من الفرق الروسية أبدت رغبتها بضم تشيريشيف، لكن اللاعب فضل البقاء في فالنسيا على أمل إثبات أحقيته بالمشاركة أساسيا مع المدرب الجديد للـ"خفافيش".

وشارك تشيريشيف الموسم الماضي مع فالنسيا في 31 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

ونشأ تشيريشيف في ريال مدريد الذي أعاره في موسم 2013-2014 إلى إشبيلية لموسم واحد، وبعدها تنقل بين فياريال وفالنسيا.

وتألق تشيريشيف بشكل لافت في بطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا عام 2018، بتسجيله 4 أهداف، ساهم بها في تأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي المونديال للمرة الأولى في التاريخ.

المصدر: rsport.ria.ru