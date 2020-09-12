اعتقال ماكغريغور في فرنسا بتهمة اعتداء جنسي (صور)

اعتقلت الشرطة بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA في وزنين مختلفين سابقا الإيرلندي كونور ماكغريغور في جزيرة كورس الفرنسية، بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي.

Conor McGregor, Korsika'da bir barda cinsel saldırı suçundan gözaltına alındı! pic.twitter.com/Lzzee9Ij3j — UFC Türkiye 🇹🇷 (@ufc_turkiye) September 12, 2020

ولم تقدم الشرطة معلومات تفصيلية عن الحادثة، ولكنها أكدت أن الشكوى ضد ماكغريغور تم تقديمها في الـ10 من سبتمبر الجاري عندما كان النجم الإيرلندي يقضي إجازته على الجزيرة الفرنسية.

BREAKING: Conor McGregor arrested for alleged indecent exposure in Corsicahttps://t.co/GMWbG7hb0epic.twitter.com/BJFcvFpEuA — Mirror Fighting (@MirrorFighting) September 12, 2020

وأطلق سراح ماكغريغور بعد التحقيق معه، حيث أنكر التهمة الموجهة إليه، بينما يستمر المحققون بالتحري عن الحادثة.

Conor McGregor was arrested in France after allegations of sexual assault and indecent exposure, per @TMZ



He has since been released after questioning. pic.twitter.com/h7To7Ng77Q — Bleacher Report (@BleacherReport) September 12, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي يسلط الضوء فيها على ماكغريغور بتهمة التحرش الجنسي.

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يذكر أن ماكغريغور، البالغ من العمر 32 عاما، أعلن في الـ7 من يونيو 2020، وضع حد لمسيرته الاحترافية وذلك للمرة الثالثة.

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المصدر: تاس