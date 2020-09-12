الكشف عن إصابة 5 من لاعبي الهلال السعودي بكورونا بعد وصولهم إلى قطر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة خمسة لاعبين من فريق الهلال السعودي بالإضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الإداري بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان: "قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتنسيق مع الجهات الصحية في قطر، بإجراء الفحوصات الطبية لجميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، عند وصولهم إلى الدوحة.

ولغاية الآن، أظهرت نتائج الفحوصات أن خمسة لاعبين من نادي الهلال السعودي وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، بالإضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل القطري، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بالفيروس.

ويتم تقديم كامل العناية الطبية والدعم المناسبين لكلا الفريقين، كما يخضع جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات كوفيد-19 المتبعة في البطولة".

بيان صحفي | أظهرت نتائج الفحوصات حتى الآن أن خمسة لاعبين من @Alhilal_FC 🇸🇦 وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، بالإضافة إلى لاعب واحد من @DuhailSC 🇶🇦، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بفايروس كورونا . https://t.co/mQ1sjyKuuT — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 12, 2020

وكانت بعثة الهلال، قد غادرت الرياض، مساء أمس الجمعة، متجهة إلى قطر التي ستستضيف المباريات المتبقية بدور المجموعات لدوري الأبطال في منطقة غرب آسيا.

وذكرت العديد من التقارير أن المصابين ضمن الفريق السعودي هم: "اللاعبون سلمان الفرج ومحمد البريك ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان، ومدير الكرة سعود كريري".

المصدر: ar.the-afc.com+ وكالات