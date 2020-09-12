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أرسنال يقسو على فولهام بثلاثية في افتتاح منافسات "البريميرليغ" (فيديو)

الرياضة

أرسنال يقسو على فولهام بثلاثية في افتتاح منافسات
Reuters
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حقق أرسنال فوزا كبيرا على مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل ثلاثية "المدفعجية" كل من الفرنسي ألكسندر لاكازيت والبرازيلي غابرييل ماغاليس والغابوني بيير إيريك أوباميانغ في الدقائق 8 و49 و57 على التوالي.

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واحتل أرسنال الموسم الماضي المركز الـ8 على جدول ترتيب الدوري، لكنه عوض بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه اللندني تشيلسي بنتيجة 2-1، كما افتتح أرسنال الموسم الحالي بتتويجه بالدرع الخيرية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الـ29 من أغسطس الماضي بفوزه على ليفربول بطل الدوري بركلات الترجيح 5-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

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المصدر: RT

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