مصدر يكشف سبب وفاة نجم الزمالك السابق عزمي مجاهد

فجر مصدر مقرب من الراحل عزمي مجاهد، مدير العلاقات العامة باتحاد كرة القدم المصري، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده رحيل عزمي مجاهد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، قريب الصلة بالراحل، والذي كان مرافقا له خلال فترة مرضه واحتجازه بمستشفي "الكاتب"، إن عزمي مجاهد ضحية قرار عودة الدوري وعودة الموظفين للعمل في اتحاد الكرة.

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر: "أحمل اتحاد الكرة مسؤولية إصابته بفيروس كورونا، حيث أنه أصيب بها عن طريق العدوى من أحد المصابين داخل الجبلاية، خصوصا وأنه كان متبعا لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودته لممارسة عمله داخل الجبلاية".

المصدر: موقع المصري اليوم