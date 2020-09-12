شاهد.. "هالك" الروسي يجر طائرة تزن 16 طنا ويحقق رقما قياسيا (فيديو)

تمكن البطل الروسي سيرغي أغاجانيان الملقب بـ"هالك" من جر طائرة من طراز CRJ 200 Bombardier تابعة لشركة شركة UVT، تزن 16 طنا لمسافة 35.4 متر، خلال دقيقة واحدة وثلاثين ثانية.

ونجح أغاجانيان في تحديه الذي أقيم في مطار مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية، وهو ينفخ وسادات تدفئة طبية سعة 3 لترات حتى انفجارها.

وسجل أغاجانيان الذي يترأس منظمة "الاتحاد الروسي للقوة القصوى" رقما قياسيا جديدا على الصعيدين، المحلي في روسيا والعالم، وقال إنه استعد لهذا التحدي لعامين كاملين.

ويشتهر أغاجانيان بتحقيقه العديد من الأرقام القياسية في هذا النوع من التحديات.

Любите ли вы русскую литературу так, как силач из Подмосковья Сергей Агаджанян? Он перетянул 17-тонный легендарный трамвай «Аннушка» за 7 минут! pic.twitter.com/u5nqLpd3tp — Наша страна Россия (@therusfed) September 22, 2019

Подмосковный силач Сергей Агаджанян сдвинул с места теплоход весом 170 тонн. И при этом он ещё надул и лопнул две грелки pic.twitter.com/MVZhgkC34b — Наша страна Россия (@therusfed) September 24, 2019

المصدر: رابتلي