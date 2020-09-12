لاكازيت يحقق رقما تاريخيا في أول مباريات الموسم الجديد من "البريميرليغ" (فيديو)

حقق الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال الإنجليزي، رقما تاريخيا خلال مباراة فريقه أمام مضيفه فولهام في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح النجم الفرنسي البالغ 29 عاما باب التسجيل في الدقيقة الثامنة من اللقاء، ليصبح أول لاعب يسجل الهدف الافتتاحي في "البريميرليغ" في موسمين، بعد الهدف الذي سجله في شباك ليستر سيتي في المباراة الافتتاحية لموسم 2017-2018.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز "المدفعجية" بثلاثية نظيفة.

GOAL Fulham 0-1 Arsenal (8 mins)



The first goal of the PL season! Alexandre Lacazette reacts the quickest to a goalmouth scramble to give the Gunners an early lead



#FULARS#COYG



pic.twitter.com/QeMhnjUHWH — Arsenal Trends (@afctrends) September 12, 2020

2 - Alexandre Lacazette is the first player to score the opening goal of a @premierleague season on more than one occasion (also 2017-18 v Leicester). Repeat. #FULARSpic.twitter.com/MhIJrsm1kq — OptaJoe (@OptaJoe) September 12, 2020

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المصدر: RT