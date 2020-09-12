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لاكازيت يحقق رقما تاريخيا في أول مباريات الموسم الجديد من "البريميرليغ" (فيديو)

الرياضة

لاكازيت يحقق رقما تاريخيا في أول مباريات الموسم الجديد من
Reuters
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حقق الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال الإنجليزي، رقما تاريخيا خلال مباراة فريقه أمام مضيفه فولهام في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح النجم الفرنسي البالغ 29 عاما باب التسجيل في الدقيقة الثامنة من اللقاء، ليصبح أول لاعب يسجل الهدف الافتتاحي في "البريميرليغ" في موسمين، بعد الهدف الذي سجله في شباك ليستر سيتي في المباراة الافتتاحية لموسم 2017-2018.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز "المدفعجية" بثلاثية نظيفة.

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المصدر: RT

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