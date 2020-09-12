"الفيفا" يعزي الشعب العراقي بوفاة اللاعب الدولي ناظم شاكر
أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن تعازيه بوفاة اللاعب الدولي العراقي السابق ناظم شاكر، الذي توفي أمس الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الاتحاد في برقية تعزية: "نتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية عن عمر 62 سنة بعد صراع مع المرض".
وأضاف، أن "الفقيد كان لاعبا ومدربا وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986".
الإتحاد الدولي FIFA يتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية اليوم عن عُمر 62 سنة بعد صراع مع المرض.— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 12, 2020
الفقيد كان لاعب ومدرب وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986. pic.twitter.com/pjkEsKDPLI
وشيع ناظم شاكر اليوم في محافظتي أربيل وكركوك وسيصل جثمانه مساء اليوم إلى العاصمة بغداد، وكان أبرز الحاضرين في التشييع بطل آسيا يونس محمود.
المصدر: RT