"الفيفا" يعزي الشعب العراقي بوفاة اللاعب الدولي ناظم شاكر

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن تعازيه بوفاة اللاعب الدولي العراقي السابق ناظم شاكر، الذي توفي أمس الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في برقية تعزية: "نتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية عن عمر 62 سنة بعد صراع مع المرض".

‏وأضاف، أن "الفقيد كان لاعبا ومدربا وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986".

الإتحاد الدولي FIFA يتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية اليوم عن عُمر 62 سنة بعد صراع مع المرض.

الفقيد كان لاعب ومدرب وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986. pic.twitter.com/pjkEsKDPLI — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 12, 2020

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وشيع ناظم شاكر اليوم في محافظتي أربيل وكركوك وسيصل جثمانه مساء اليوم إلى العاصمة بغداد، وكان أبرز الحاضرين في التشييع بطل آسيا يونس محمود.

المصدر: RT