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"الفيفا" يعزي الشعب العراقي بوفاة اللاعب الدولي ناظم شاكر

الرياضة

RT
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أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن تعازيه بوفاة اللاعب الدولي العراقي السابق ناظم شاكر، الذي توفي أمس الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في برقية تعزية: "نتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية عن عمر 62 سنة بعد صراع مع المرض".

‏وأضاف، أن "الفقيد كان لاعبا ومدربا وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986".

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وشيع ناظم شاكر اليوم في محافظتي أربيل وكركوك وسيصل جثمانه مساء اليوم إلى العاصمة بغداد، وكان أبرز الحاضرين في التشييع بطل آسيا يونس محمود.

المصدر: RT

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