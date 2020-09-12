رغم قرار إخلاء سبيله.. لاعب الأهلي مطلوب على ذمة قضيتين أخريين

بعد صدور قرار إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلي المصري فيما يتعلق بحادث تصادم سيارته في منطقة الزمالك، أمضى اللاعب ليلته، الجمعة، في قسم قصر النيل كونه مطلوبا على ذمة قضيتين أخريين.

وسيتم ترحيل اللاعب البالغ 27 عاما لنيابة الجيزة بعدما تم الكشف عليه، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضية صدم شاب بسيارته في كورنيش النيل بالجيزة في شهر أبريل الماضي.

وتسبب الحادث في إصابة الشاب بكسور وكدمات نتيجة سير صالح جمعة بسرعة كبيرة، كما تبين أن السيارة كانت أيضا ملك شقيقه عبدالله جمعة.

أما القضية الثانية فهي قضية مرفوعة ضده من قبل زوجته.

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وألقي القبض على جمعة، صباح الجمعة بعد تصادمه بسيارتيين في منطقة الزمالك، ليتم إحالته إلى النيابة التي استمعت إلى أقواله في حضور محاميه، إذ أقر بارتكابه الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يده، مؤكدا أنه لم يقصد ولم يتعمد ارتكاب الواقعة، وتعهد أمام مالكي السيارتين بالتكفل بكل المصاريف المالية لإصلاح سيارتيهما، ليتم إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.

من جانبه، أكد مصدر بالأهلي متابعة النادي لتطورات موقف اللاعب، لافتا إلى وقوف إدارة القلعة الحمراء معه حتى اللحظة بصفته لاعبا في صفوف الفريق حتى تتضح الرؤية بالنسبة لموقفه، مع التأكيد على احترام النادي لأحكام القانون.

المصدر: "المصري اليوم"