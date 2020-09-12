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إصابة مدرب بشكتاش بفيروس كورونا بعد يوم من انطلاق الدوري

الرياضة

إصابة مدرب بشكتاش بفيروس كورونا بعد يوم من انطلاق الدوري
AFP OZAN KOSE
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قال مسؤول في نادي بشكتاش التركي السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة مدرب ناديه بفيروس كورونا المستجد بعد يوم واحد من انطلاق الموسم الكروي الجديد في البلاد.

وقال منسق الشؤون الصحية في النادي إن نتيجة الفحص الروتيني الذي خضع له المدرب سيرجن يالجين قبل مباراة الفريق أمام طرابزون سبور غدا الأحد جاءت إيجابية.

وأضاف مسؤول النادي أنه لم تظهر أي أعراض على المدرب يالجين رغم النتيجة الإيجابية للفحص.

وأقيمت الجمعة أول مباراة في الموسم الجديد للدوري التركي الممتاز للعبة الشعبية وانتهت بفوز فناربخشه 2-1 على تشايكور ريزا سبور.

المصدر: "رويترز"

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