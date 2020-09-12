إصابة مدرب بشكتاش بفيروس كورونا بعد يوم من انطلاق الدوري

قال مسؤول في نادي بشكتاش التركي السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة مدرب ناديه بفيروس كورونا المستجد بعد يوم واحد من انطلاق الموسم الكروي الجديد في البلاد.

وقال منسق الشؤون الصحية في النادي إن نتيجة الفحص الروتيني الذي خضع له المدرب سيرجن يالجين قبل مباراة الفريق أمام طرابزون سبور غدا الأحد جاءت إيجابية.

Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş'ın kıymetli değerlerinden teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına tekrar kavuşmasını temenni ederiz. pic.twitter.com/yvH6LligIn — BEŞİKTAŞ UNITY (@BJKUNITY1903) September 12, 2020

وأضاف مسؤول النادي أنه لم تظهر أي أعراض على المدرب يالجين رغم النتيجة الإيجابية للفحص.

وأقيمت الجمعة أول مباراة في الموسم الجديد للدوري التركي الممتاز للعبة الشعبية وانتهت بفوز فناربخشه 2-1 على تشايكور ريزا سبور.

المصدر: "رويترز"