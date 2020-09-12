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وفاة نجم الزمالك السابق عزمي مجاهد متأثرا بفيروس كورونا

الرياضة

وفاة نجم الزمالك السابق عزمي مجاهد متأثرا بفيروس كورونا
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أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، وفاة عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، بعد صراع مع فيروس كورونا.

ويعتبر  أحد أساطير الكرة المصرية في الكرة الطائرة وشارك في الدورات الأولمبية والبطولات الإفريقية.

وتوج عزمي مجاهد كأحسن لاعب كرة طائرة في إفريقيا عام 1974، وحمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات إفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

وفاة نجم الزمالك السابق عزمي مجاهد متأثرا بفيروس كورونا
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وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية المصرية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب. 

واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ثم مديرا للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

وتعرض عزمي مجاهد للإصابة بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته خلال الأيام الماضية، قبل أن توافيه المنية صباح السبت.

المصدر: "جريدة الشروق"

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