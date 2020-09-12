ثيم يتخطى مدفيديف بشوطين فاصلين إلى نهائي أمريكا المفتوحة

تخطى النمساوي دومينيك ثيم منافسه الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات الجمعة، ليتبارز والألماني ألكسندر زفيريف الأحد في نهائي فلاشينغ ميدوز على باكورة ألقابهما في البطولات الكبرى.

وحسم ثيم المجموعة الأولى بسهولة، بعد غضب مدفيديف الذي خسر نهائيا كبيرا السنة الماضية أمام نادال، من أحد قرارات الحكم.

وأقر مدفيديف: "فقدت تركيزي، بدأت أرتكب الأخطاء، نعم كنت بعيدا جدا عن إحراز المجموعة الأولى، لكن دومينيك لعب جيدا جدا"، فيما أقر ثيم أنه كان "محظوظا نوعا ما بعد الذي حصل في المجموعة الأولى".

Thiem's time in New York.



Dominic Thiem is into his first US Open final! @Thiemdomi | #USOpenpic.twitter.com/gCIqZUQHSs — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020

وحسم ثيم الشوط الفاصل "تاي بريك" في المجموعتين الثانية والثالثة، حيث ارتكب مدفيديف بعض الأخطاء القاتلة في النقاط الحاسمة.

وأهدر الروسي تقدمه 4-2 في المجموعة الثانية، وفرصة حسم الثالثة عندما كان متقدما 5-3، لكن ثيم أحرز نقطة ماراتونية شهدت 38 تبادلا.

المصدر: "أ ف ب"