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بالفيديو.. "السفاح" يونس محمود وجها لوجه مع شبيهه

الرياضة

بالفيديو..
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التقى النجم العراقي الدولي السابق يونس محمود، بشبيهه في العاصمة بغداد.

ونشر محمود عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مقطع فيديو يجمعه بشبيهه الشاب محمد، ولم يخل من الطرفة بين الطرفين.

وكسب محمد شهرة كبيرة في بغداد لا سيما في منطقته البلديات بسبب الشبه الكبير بينه وبين أسطورة كرة القدم العراقية الملقب بـ"السفاح".

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قاد يونس محمود منتخب "أسود الرافدين" للأمجاد على الصعيدين القاري والدولي، إذ تمكن من قيادة العراق للوصول إلى دور الأربعة في أولمبياد أثينا عام 2004 ومن ثم الفوز ببطولة كأس آسيا عام 2007 بواسطة رأسيته الشهيرة في مرمى السعودية.

وخاض يونس 148 مباراة دولية بقميص المنتخب العراقي، وهو أكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب بلاده عبر التاريخ.

المصدر: facebook/يونس-محمود-Younis-Mahmoud

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