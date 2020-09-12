 
مباشر

بعد خسارته فرصة نيل اللقب العالمي أمام الروسي تشودينوف.. البريطاني صادق في المستشفى

الرياضة

بعد خسارته فرصة نيل اللقب العالمي أمام الروسي تشودينوف.. البريطاني صادق في المستشفى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/opxn

نقل الملاكم البريطاني عمر صادق إلى مستشفى في موسكو بعد نزال على الحزام الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية WBA لوزن ثقيل المتوسط أمام الروسي فيودور تشودينوف وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

واحتاج صادق البالغ 32 عاما إلى قناع أكسجين بعد انتهاء النزال، وقدم الأطباء للملاكم المساعدة الطبية العاجلة.

في وقت لاحق من فجر السبت، أصيب البريطاني، الذي كان تحت تأثير المنشطات بوعكة شديدة، تم على إثرها استدعاء سيارة إسعاف.

وقال مصدر لوكالة "تاس" أن عمر صادق نقل إلى المستشفى، دون أن يحدد طبيعة مشاكله الصحية، لكن لوحظ أن الملاكم بدأ "يسعل دما".

إقرأ المزيد
الملاكم الروسي تشودينوف يتغلب على البريطاني صادق بالضربة القاضية ويحتفظ بلقبه العالمي
الملاكم الروسي تشودينوف يتغلب على البريطاني صادق بالضربة القاضية ويحتفظ بلقبه العالمي

واستطاع تشودينوف البالغ 32 عاما الجمعة، حسم النزال لمصلحته بالضربة الفنية القاضية في الجولة الـ12 الأخيرة، ليحتفظ الملاكم الروسي بالحزام الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية WBA.

وهذا الفوز، هو الـ23 للملاكم الروسي في مسيرته الاحترافية، منها 16 انتصارا بالضربة القاضية مقابل هزيمتين.

في المقابل، تجرع صادق مراراة الهزيمة للمرة الثانية خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 10 انتصارات منها 6 بالضربة القاضية.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا