بعد خسارته فرصة نيل اللقب العالمي أمام الروسي تشودينوف.. البريطاني صادق في المستشفى

نقل الملاكم البريطاني عمر صادق إلى مستشفى في موسكو بعد نزال على الحزام الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية WBA لوزن ثقيل المتوسط أمام الروسي فيودور تشودينوف وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

واحتاج صادق البالغ 32 عاما إلى قناع أكسجين بعد انتهاء النزال، وقدم الأطباء للملاكم المساعدة الطبية العاجلة.

في وقت لاحق من فجر السبت، أصيب البريطاني، الذي كان تحت تأثير المنشطات بوعكة شديدة، تم على إثرها استدعاء سيارة إسعاف.

وقال مصدر لوكالة "تاس" أن عمر صادق نقل إلى المستشفى، دون أن يحدد طبيعة مشاكله الصحية، لكن لوحظ أن الملاكم بدأ "يسعل دما".

In the super middleweight co-feature in Khimki, Russia!, Fedor Chudinov (23-2, 16 KO's) pinned Umar Sadiq (10-2) in the corner in the 12th round and let his hands go, forcing the referee to step in and giving Chudinov the TKO-12 win., taking the WBA Gold super middleweight title pic.twitter.com/hptiAgbYqh — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) September 11, 2020

إقرأ المزيد

واستطاع تشودينوف البالغ 32 عاما الجمعة، حسم النزال لمصلحته بالضربة الفنية القاضية في الجولة الـ12 الأخيرة، ليحتفظ الملاكم الروسي بالحزام الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية WBA.

وهذا الفوز، هو الـ23 للملاكم الروسي في مسيرته الاحترافية، منها 16 انتصارا بالضربة القاضية مقابل هزيمتين.

في المقابل، تجرع صادق مراراة الهزيمة للمرة الثانية خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 10 انتصارات منها 6 بالضربة القاضية.

المصدر: "تاس"