 
مباشر

بتهمة الرشوة.. القضاء السويسري يبدأ محاكمة القطري ناصر الخليفي الاثنين

الرياضة

بتهمة الرشوة.. القضاء السويسري يبدأ محاكمة القطري ناصر الخليفي الاثنين
AFP FRANCK FIFE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/opxk

يمثل ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة beIN الاثنين أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

ويحاكم الخليفي البالغ 46 عاما في هذه القضية المعقدة والتي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة.

وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنح الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا الإيطالية مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إقرأ المزيد
رسميا.. باريس سان جيرمان يضم فلورينزي من روما
رسميا.. باريس سان جيرمان يضم فلورينزي من روما

ولكن هذه التهمة أسقطت من الدعوى بعد اتفاق ودي في نهاية يناير بين الفيفا والمسؤول القطري، لم يتم الكشف عن بنوده.

ولذلك فقد وجهت إليهما تهمة أخرى، وهي "الإدارة غير النزيهة" حيث يتهم القضاء السويسري فالك بأنه "احتفظ لنفسه" بمزايا كان ينبغي أن تذهب إلى الفيفا، والخليفي بأنه حرضه على القيام بذلك.

ويؤكد محامو القطري الخليفي أن موكلهم مصمم على إثبات "براءته التامة" خلال مثوله أمام القضاء السويسري.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية أواخر أكتوبر القادم.

المصدر: thetimes + AS

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا